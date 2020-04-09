Bakan Soylu: 122 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yurt genelindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." ifadelerini kullandı.

26 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Bakan Soylu, Türkiye'de asayiş konusunda herhangi bir problemin söz konusu olmadığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

122 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." ifadelerine yer verdi.

2020'DE 22 BİN OPERASYON

Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek, koronavirüs salgınının mücadeleye enegl olamayacağına da dikkat çekti. Soylu, "Terörle mücadele kapsamında, yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.