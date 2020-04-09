taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6649
Euro
7.301
Altın
1679.34
Borsa
95834.44
Gram Altın
359.878
Bitcoin
48567.09

Bakan Soylu: 122 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında 180 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bakan Soylu: 122 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yurt genelindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." ifadelerini kullandı.

26 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Bakan Soylu, Türkiye'de asayiş konusunda herhangi bir problemin söz konusu olmadığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

122 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu: 122 bin kişi karantinada

2020'DE 22 BİN OPERASYON

Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek,  koronavirüs salgınının mücadeleye enegl olamayacağına da dikkat çekti. Soylu, "Terörle mücadele kapsamında, yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı
Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde, 15 gün süreyle yaya giriş çıkışına da kapatıldı.
Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza
Korona tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira ceza verildi.
Portakal kabuğundan maske yapıp Taksim'de dolaştı
Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek yürüyen Ahmet Cemil, "Bu maske virüs geçirmez" dedi.
İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi
Koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu, iyileşmesinin ardından işine döndü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
810
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
565
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
442
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
650
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
483
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
718
Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar
Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar
215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir