Bakan Soylu: Yurt içinde 700 terörist kaldı

Bakan Soylu, yılın son gününde Tunceli’de güvenlik güçleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Soylu, burada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''TERÖRLE MÜCADELEDE DESTAN YAZDIK''

İçişleri Bakanı, Tunceli'nin hem 2017'de, hem de 2018’de, terör örgütleri PKK, MLKP, DHKP-C ve MKP ile mücadelede destan yazdığını belirtti. Yılın son günündü Tunceli'de bulunmasının bir sebebinin olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

''ŞİMDİ KAZIMAK ZAMANIDIR''

"Siz hepsini pes ettirdiniz, şimdi kazımak zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı, telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

Bugün 2018 yılının son günlerinde Tunceli'de olmamın bir sebebi var, bu benim tercihim. Hem 2017, hem de 2018'de Tunceli, hem PKK'yla mücadelede, hem MLKP, hem DHKP-C, hem de MKP'yle mücadelede hepsinde destan yazdı. En önemli rakamlara Tunceli ulaştı. Bu konuda hem ülkeyi, hem de milletimizi rahatlattınız. Size koskoca bir teşekkür için geldim."





''ŞUANDA 311 OPERASYON VAR''

Güvenlik güçlerinin, olumsuz hava şartlarına rağmen şu an Türkiye genelinde 311 operasyon yürüttüğünü aktaran Bakan Soylu, "Bu operasyonların kimisi 2 bin 500, kimisi 3 bin 100 metrede, kimisi şehir içerisinde, kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Bu kazıyıp atmaya arkadaşlarımız en yukarıdan, birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza kadar herkes buna inanmış ve iman etmiş. Bunları yakaladık, kıstırdık ve gereğini de yerine getiriyoruz. Onun için Allah sizden razı olsun. İnancınızdan, imanınızdan hiçbir şey kaybetmeden, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

''550 BİN KİŞİ SORGULANDI''

Bakan Soylu, dün Türkiye genelinde huzur ve güven uygulamasında 550 bin kişinin kimlik sorgusunun yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz toplam 65 bin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği bu operasyonlarda sabahın erken saatlerinde, gecenin geç saatine kadar, asayiş, terör, narkotik yaklaşık 550 bin kişiyi sorguladı. Dün de bunların bir tanesiydi. Bir taraftan şehirde, bir taraftan kırsalda, dağda, sınırlarda 24 saat ülkemizi ve milletimizi tehdit altına almak isteyenleri arındırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."