Bakan Soylu: Zillet ittifakına katılan 299 HDP'li var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zillet ittifakına katılan 299 HDP'li var VİDEO

HDP HER YÖNDEN DESTEK VERİYOR

Seçimlerde, HDP'nin, "Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyerek Millet İttifakı'na destek stratejisi ortaya koyduğu, bazı büyükşehirlerde de aday çıkarmadığı anımsatılarak, bunun seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Soylu, yaptıkları tespitlerde "şer cephesi" ve "zillet" dedikleri bu ittifaka, HDP'nin her yönüyle destek verdiğini söyledi.

"MUHAKKAK DAHA FAZLASI VARDIR"

Soylu, HDP'nin şu anda, "zillet ittifakı" içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdiğini belirtti.

Bunun kendi tespit edebildikleri rakam olduğunu yineleyen Soylu, "Bunun muhakkak daha fazlası vardır. Bunların 27'si sadece HDP'ye kayıtlı, CHP'den ve diğer ittifak partilerinin listesinde de var. Onun dışında birbiri lehine çekilmeler var. Bunlar sadece oraya kayıtlı olup da oradan aday olanlar." diye konuştu.