taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38975
Euro
6.09585
Altın
1286.225
Borsa
104683.96
Gram Altın
222.113

Bakan Soylu: Zillet ittifakına katılan 299 HDP'li var

HDP'nin, Millet İttifakı'na her yönden destek verdiğini söyleyen Bakan Soylu, "HDP, zillet ittifakına şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi vermiş" dedi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 12:18..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Bakan Soylu: Zillet ittifakına katılan 299 HDP'li var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zillet ittifakına katılan 299 HDP'li var VİDEO

HDP HER YÖNDEN DESTEK VERİYOR

Seçimlerde, HDP'nin, "Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyerek Millet İttifakı'na destek stratejisi ortaya koyduğu, bazı büyükşehirlerde de aday çıkarmadığı anımsatılarak, bunun seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Soylu, yaptıkları tespitlerde "şer cephesi" ve "zillet" dedikleri bu ittifaka, HDP'nin her yönüyle destek verdiğini söyledi.

Bakan Soylu: Zillet ittifakına katılan 299 HDP'li var

"MUHAKKAK DAHA FAZLASI VARDIR"

Soylu, HDP'nin şu anda, "zillet ittifakı" içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdiğini belirtti.

Bunun kendi tespit edebildikleri rakam olduğunu yineleyen Soylu, "Bunun muhakkak daha fazlası vardır. Bunların 27'si sadece HDP'ye kayıtlı, CHP'den ve diğer ittifak partilerinin listesinde de var. Onun dışında birbiri lehine çekilmeler var. Bunlar sadece oraya kayıtlı olup da oradan aday olanlar." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

199
Kılıçdaroğlu rozet taktı

Kılıçdaroğlu rozet taktı

235
Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

33
İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

55
Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

135
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

39
Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir