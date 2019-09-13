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Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan annelerin ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

AA | 13.09.2019 - 15:56..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

"YÜREĞİMİZ BURADA"

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, anneler çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti. Soylu, "O kadar büyük ve kuvvetli bir iş yapıyorsunuz ki; Allah sizden razı olsun. Kulp'tan geliyoruz. Orada da yüreği yanan anneler vardı. Onlarla birlikteydik. Cumhurbaşkanımızın size selamı var. Yüreğimiz burada. Size minnettarız." dedi.

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere ziyaret

"TÜRKİYE SİZİNLE TEK YÜREK"

Annelerin, "Buradan ayrılmayacağız, çocuklarımızı istiyoruz." sözü üzerine Soylu, "Bütün milletimiz sizlerle beraber. Siz sadece kendi çocuklarınızın değil, bütün çocukların annesi oldunuz. Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Türkiye sizinle tek yürek." diye konuştu.

'YAŞASIN TÜRKİYE' SLOGANLARI

Soylu'nun bir kız çocuğunun dün annesine kavuştuğunu belirtmesi üzerine, eylem yapan anneler, "Darısı tüm gençlerin başına" diyerek alkışladı, "yaşasın Türkiye" sloganları attı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını getirdim hem de bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koyduğunuz haykırışa olan desteklerini getirdim." diyen Soylu, oturma eylemi yapan annelerin sadece kendi çocukları için burada olmadıklarını vurguladı.

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere ziyaret

"DEMİRİ ERİTECEK YÜREKLERİ VAR"

Soylu, "Bu anneler bundan sonraki tüm çocuklar için, ülke çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkenin oturma eylemi yapan anneleri desteklediğine işaret eden Soylu, "Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden birisi olarak bunu söylüyorum. O kadar kıymetlidir ki; bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırtmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı hem de güçlü bir adımdır. Bu, annelerin evlatlarını da terör örgütünün elinden kurtarabilecek en önemli adım. Tüm Türkiye, hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz."

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere ziyaret


"ÇOK GÜÇLÜ SONUÇ ALACAĞIZ"

Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 7 vatandaş için düzenlenen törene katıldığını aktaran Soylu, "O cenazede yaşadıklarımız, bu annelerin yaşadıkları acıyı Allah izin verecek,millet de destekliyor, devletimizin de gücüyle bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda bitmeyecek, Allah'ın izniyle etrafımızdaki coğrafyada da uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreğiyle büyük bir ders vereceğiz. Bir sorumluluğumuz vardı, gelip burada bu insanlara millet adına destek vermek. Onu yerine getirdik. Milletimiz de bilsin ki; burada bu anneler bir haykırış ortaya koyuyor. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere ziyaret

"ANNE GÖNLÜ DEMİRİ ERİTECEK GÖNÜLDÜR"

Ayrıca Soylu, "Diyarbakır'da, Mardin'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki; HDP teşkilatları bu masum çocukları annelerinin dizinden alıp, terör örgütüne katan yapıdır. Biz de biliyoruz, gereğini yerine getiriyoruz Herkes biliyor. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan insanlara bile sorsanız bir tek cümle söylerler; 'Evet belediyeleri ve teşkilatlarıdır.' Bu kadar basit. Ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor. Bu millet feraset sahibidir. Anne gönlü, demiri eritecek gönüldür." dedi.

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