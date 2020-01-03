Bakan Turan Kanal İstanbul'un yapım gerekçelerini anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili olarak NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN YEĞENİM SÖYLEDİ..."

Bakan Turan, "Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenim söyledi. Geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk, bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek. Çünkü bekliyor, çok yoğun deniz trafiği var. Kocaman gemi, denize girdiği zaman onun geçişini beklemek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu kuralları koyacacağız. Ve Boğaz'ın aslında gemiler büyüdükçe boğazın kapasitesi 25 bine düşüyor." ifadelerini kullandı.

Cahit Turhan: Çok yoğun deniz trafiği var VİDEO

"BİZ İŞİMİZİ EHLİ İLE YAPIYORUZ"

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz işimizi ehli ile yapıyoruz. Bu konuda, ilgili konularda, ÇED konusunda, deniz-kara hayatı konusunda, çevrede yaşayan florada uzman olan kişilerle çalıştık. 200'ün üzerinde konusunda uzman ekiple çalıştık. Zaman zaman İstanbul Boğazı'nda anaforlar oluşuyor, bu gemi kaptanlarını sıkıntıya sokuyor. Biz de bu kanalı kullanacak olan araçların aynı sorunlarla karşılaşmaması için gerekli her türlü incelemeyi yaptık.

DEPREM RİSKİ VAR MI

Biz yapılarda deprem hesabı yaparız. Bunu da yaptık. Kanalın inşaatı depremi tetikler bilgisi doğru bilgi değil. Kanalın inşaatı bizim normal bir karayolu inşaatında, büyük bir yapının inşaatında yaptığımız kazıdan çok farklı değil. Kanal bölgesinde aktif bir fay yok. Bunların hesapları, bunların çalışmaları, deprem konusunda uzman hocalarımız ile, biz Mustafa Edip hoca ile çalıştık. Bu konuda otoritedir. Günde 125-140 arasında gemi geçirebiliyoruz Boğaz'da. Bizim insanlarımızın kullandıkları, yolcu taşıyan deniz araçlarımız var. İstanbul Boğazı'nın etrafındaki yerleşimlerde sadece insanlar yaşamıyor. İstanbul çok hareketli. Biz İstanbul Boğazı'nı artık İstanbul'da yaşayanlara daha fazla hizmet etmesi için bu kanalı yapıyoruz.

"MONTRÖ ANLAŞMASI'NA ETKİSİ OLMUYOR"

Kanalın Montrö Anlaşması'na herhangi bir etkisi olmuyor. Biz bunu uzmanlar ile oturduk, konuştuk. Onlara danıştık, işin sahibi onlar. Ulaştırma Bakanlığı olarak anlaşmanın uygulayıcısı bir bakanlığız. Uluslararası boyutu ile Dışişleri Bakanlığı uygulayıcısı. Aldığımız bilgilerde burada kanalın yapılması Montrö'ye herhangi bir zafiyet getirmez.

"YILDA 25 BİN GEMİ GEÇİREBİLİRİZ"

Biz kurallarımızı koyup da burayı kullanacak olan araçların boyutlarına göre, özelliğine göre bizim öncelik verme hakkımız var. Biz birtakım hizmetlerde bir araçtan 30 bin lira para alıyoruz. 'Beni burada bekletme' diyor armatör, geminin karaya oturma riski var, giderleri var, '50 bin dolar vereyim, hemen geçir' diyor. Biz alternatif olması için yapıyoruz. Kanal İstanbul'dan sonra Boğaz'dan yılda 25 bin gemi geçirebileceğiz."