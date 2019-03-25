Bakan Turhan açıkladı: 2020'de 5G geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisinin Türkiye'de uygulaması için çalışmaların ilerlediğini belirterek, "Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Ülkemizde şu anda 4,5G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor" ifadelerini kullandı.

'2020 YILINDA 5G GELİYOR

15 yıl önce Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılama oranının yüzde 22 olduğunu ifade eden Bakan Turhan, savunma malzemeleri üretiminde Türkiye'nin kendine yetebilecek hale geldiğini belirtti. Teknolojik gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Turhan, şu ifadeleri kullandı:



"Cihazları ve silahları üretme konusundaki oranımız 15 yıl önce yüzde 22 idi. Kendi ihtiyacımızı karşılama oranımızın, yüzde 78'ini dışarıdan alıyorduk ve buna çok para harcıyorduk. Şimdi savunma malzemeleri konusunda, kendimize yetecek kadar silahımızı da, zırhlı aracımızı da, topumuzu da, tüfeğimizi de kendimiz üretebiliyoruz. Bu çalışmakla olur. Her alanda kendimizi göstermemiz lazım. 1 ton fındık satıyorsunuz, 1 telefon alabiliyorsunuz. 1 ton fındık, 100 gramlık bir teknolojik ürünün karşılığı. Fındığımızı da üreteceğiz, buğdayımızı da üreteceğiz, gıda sektörü bizim stratejik sektörümüzdür. Kendi kendine yeten sınırlı ülkelerden biriyiz. Bunun her zaman kıymetini bilmeliyiz. Günümüzde İzlanda'nın inovasyonla birlikte milli geliri 40 bin dolara çıktı. İskandinavya ülkeleri de hakeza. Biz de bunları yapabiliriz, bizim insanlarımız zekidir, çalışkandır. Ama biz insanlarımızı değerlendirme konusunda çok verimli, çok iyi bir yöneticilik yapmadık. Bu ayın başında Barselona'ya gittim, Dünya İletişim Kongresi ve Fuarı'na gittim. Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Biz ülkemizde şu anda 4,5 G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor."

5G NEDİR?

Şu an kullandığımız 4.5G bağlantı teknolojisinin daha geliştirilmiş hali olan 5G, beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak adlandırılıyor. 1000 megabit ve üzeri internet hızlarını neredeyse sıfır gecikme süresi ile sunabilen 5G bağlantısı, diğer teknolojilere göre ise daha az güç tüketiyor.

Başta ABD olmak üzere birçok ülke, çeşitli harcamalar yaparak 5G ağ altyapısını kurmak için çalışmalar yapıyor. Akıllı telefon üreticileri ise bu teknolojiden tam olarak faydalanabilmek için 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor.