taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0386
Euro
6.5932
Altın
1566.13
Borsa
120626.49
Gram Altın
304.375
Bitcoin
62099.65

Bakan Turhan uçak kazasına ilişkin konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, uçağı kullanan pilotun inisiyatif kullandığını belirtti.

İHA | 12.02.2020 - 13:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, grup toplantısı öncesi gerçekleştirdiği konuşmada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ile ilgili konuştu.

"UÇAĞI KULLANAN PİLOT İNİSİYATİF KULLANMIŞTIR"

Gazetecilerin pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna karşılık cevap veren Bakan Turhan, “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak.” dedi.

Bakan Turhan: Pilot uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır

İlginizi Çekebilir
Diyanet İşleri Başkanı tartışılan sözlerine açıklık getirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesin azami düzeyde dikkatli olması ve hassas davranması gerektiğini belirtti.
Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı
Batman Belediyesi tarafından kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.
Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor
Kayseri'de kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası, uzman antropologlar tarafından temizlendikten sonra müzede sergilenecek.
Sağlık ocağına gelen hasta, çalışana tokat attı
Mesai saati dışında Bayrampaşa Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bir kadın hastanın, ilaç yazılmayınca sağlık çalışanına tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
165
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
434
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
143
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
407
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
75
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
393
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
241
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir