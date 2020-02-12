Bakan Turhan uçak kazasına ilişkin konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, grup toplantısı öncesi gerçekleştirdiği konuşmada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ile ilgili konuştu.
"UÇAĞI KULLANAN PİLOT İNİSİYATİF KULLANMIŞTIR"
Gazetecilerin pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna karşılık cevap veren Bakan Turhan, “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak.” dedi.
Bakan Turhan: Pilot uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır