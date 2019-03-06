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Bakan Varank, Albila Serum'u ziyaret etti

Mustafa Varank, 2019 sonunda Türkiye’nin ilk kuduz antiserumunun üretileceğini belirterek, “Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız" dedi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 12:51..
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Eskişehir’de temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından 40 melek yatırımcının kurduğu ALBİLA Serum Biyoloji̇k Ürünler Sanayi̇ ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

AKREP VE YILAN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI

Burada konuşan Varank, tesiste Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın geliştirdiği, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara yatırım yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

Bakan Varank, Albila Serum'u ziyaret etti

Bakan Varank, Albila Serum'u ziyaret etti VİDEO

KOSGEB DESTEK VERİYOR

"Melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye'nin en önemli GMP standartlarında üretim tesislerinden birini oluşturdular. Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu. Arkadaşlarımız akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. KOSGEB desteği veriyoruz. Bu tip teknoloji, bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz. Türkiye’de ithalatın önünü kesecek bir girişimin bilimsel bir çalışmadan çıkmış olmasının kendisine ayrıca gururlandırıyor."

Bakan Varank, Albila Serum'u ziyaret etti

"ZEHİR ÖNCE ATLARA ENJEKTE EDİLİYOR"

Akrep ve yılan zehirlerine karşı antiserumları geliştiren Doç. Dr. Figen Çalışkan, akreplerden aldıkları zehri artan oranlarda atlara enjekte ettiklerini anlatarak, "Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz. Ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra tesisimize getiriyoruz. Tamamen steril koşullarda, GMP koşullarında, buradaki uzman ekibimizle birlikte o içindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün dönüş burada gerçekleşiyor." dedi.

Bakan Varank, Eskişehir ziyareti kapsamında, Cumhur İttifakı'nın Mahmudiye Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan ile Cumhur İttifakı'nın Beylikova Belediye Başkan adayı Özkan Alp'in seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı. Açılışlara; AK Parti Eskişehir milletvekillerin Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı da katıldı.

Bakan Varank, Albila Serum'u ziyaret etti

Bakan Varank, Albila Serum'u ziyaret etti

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