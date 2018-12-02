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Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Seferi çalışmalarına yakın takip

Antarktika Seferi’nin üçüncüsünün 25 Ocak'ta gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Varank, seferi gerçekleştirecek heyetin çalışmalarını izledi.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 12:38..
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Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Seferi çalışmalarına yakın takip

3’ncü Antarktika Bilim Seferi’ne 11 Türk bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacının katılacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Buraya gidecek heyetimiz orada ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarını gerçekleştirecek.” dedi.

Sefere çıkacak heyete, zorlu koşullarda yaşayabilmeleri için 3 gün boyunca Antalya’da eğitim verildi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinesinde gerçekleşecek Antarktika Bilim Seferi için çalışmalar hızlandı.

Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Seferi çalışmalarına yakın takip

SAHİL GÜVENLİKTE EĞİTİM

Bu kapsamda, sefer katılımcılarıyla ikili iş birlikleri dahiline kıtaya gidecek bilim insanlarına Antalya'da bulunan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında temel ilkyardım, yangınla mücadele, gemide yaşam ve süratli bot kullanma gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler verildi.

YAKINDAN TAKİP ETTİ

Bakan Varank, Antarktika'ya bilim seferi yapacak heyetin eğitim ve çalışmalarını yakından takip etti. Bakan Varank, eğitim sırasında Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonla görüşerek sefer ve söz konusu eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Seferi çalışmalarına yakın takip

GEÇİCİ TÜRK ÜSSÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Varank, "Hava şartları müsaade ederse 25 Ocak 2019'da 3’ncü seferimizi yapacağız. Bu sefere 11 Türk bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacı katılacak. Buraya gidecek heyetimiz orada ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun yanında, 8 Türk bilim insanı bölgede bulunan diğer yabancı araştırma üslerinde ve bölgedeki araştırma gemilerinde bilimsel faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz burada gözlemci statüsündeyiz, konumumuzu danışman ülke yapabilmemiz için birtakım şartları yerine getirmemiz gerekiyor. 3. seferimiz de bu şartlardan birisi. İnşallah bu şartları yerine getirdikten sonra Antarktika'da danışman ülke konumuna geçeceğiz ve oradaki kalıcı üssümüzü kuracağız." dedi.

İDEAL PROGRAM

Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, eğitimler hakkında bilgi verirken, her ülkenin Antarktika araştırmacıları için farklı eğitimler verdiğine işaret etti ve "Kore bu eğitimi 2 haftada veriyor ya da bazı diğer ülkeler 1 günde veriyor. Bu eğitimin uluslararası camiada ve bilim programları tarafından uygulanabilirliğini araştırarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak ideal bir Türkiye programı oluşturduk." diye konuştu.

Bakan Varank'tan Antarktika Bilim Seferi çalışmalarına yakın takip

YÜZDE 80’İ DENİZDE

Özsoy, Antarktika'ya ulaşımda yolculuğun yüzde 80'inin denizde geçtiğini belirterek, "Gemide yaşam, hızlı bot kullanma, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, acil durumlarda hangi kıyafetlerin giyileceği gibi farklı hususları kapsayan bir eğitim oldu.” dedi.

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