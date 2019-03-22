Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kayyum atanmasının ardından Tunceli’de önce Munzur Çayı’nda rafting yaptı sonra 2000 rakımlı bir tepede nöbet tutan JÖH timini ziyaret etti.

Kutuderesi’nde vatan nöbeti tutan jandarma özel harekat (JÖH) timiyle bir araya gelen Bakan Varank, “Tunceli artık bir barış ve huzur şehri olacak. Burası Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelecek.” dedi.

Bakan Varank askerlere moral için Tunceli'deydi ViDEO

ASKERE MORAL OLDU

Bakan Varank’a Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak eşlik etti. Varank, bir zamanlar teröristlerin cirit attığı dağlarda askerlerle birlikte çay içti.

KAMUFLAJ GİYDİ, EN ÖNDE YÜRÜDÜ

Askeri kamuflaj giyen Bakan Varank, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede güçlükle yürüyerek güvenlik kulesinin bulunduğu tepeye ulaştı. Varank’a ilk olarak brifing verilerek, bölgenin 2 yıl öncesine kadar terör örgütü tarafından aktif olarak kullanıldığı ifade edildi.

YAŞAM ALANLI KULELER

Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen projede, teröristlerin hareket alanını daraltmak, yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğini sağlamak için “Yüksek Güvenlikli Yaşam Alanlı Kuleler” inşa ediliyor. 2019 yılı içerisinde 10 kulenin daha tamamlanması ve toplam sayının 22’ye çıkması planlanıyor. Bu sene içinde bitecek 10 kule için yol yapım çalışmaları da devam ediyor.



