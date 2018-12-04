Bakan Varank engelli çocuğun hayallerini anlatan şiir paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından merhum yönetmen Ahmet Uluçay’ın kısa filminde yer alan bir şiiri paylaştı.
İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI
Bakan Varank, engelli ve yatağa bağlı bir köy çoçuğunu anlatan “Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak” adlı kısa filmde Yönetmen Ahmet Uluçay’ın kendi yazdığı şiirin seslendirildiği bir bölümü yayımladı. 1994 yılında amatör imkanlarla çekilen filmde yer alan ve engelli çocuğun hayallerini anlatan şiir, izleyenleri duygulandırdı.
Bakan Varank'ın paylaştığı şiir videosu ViDEO
ÇEKİMLERİN DEVAM ETTİĞİ SIRADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yönetmen Ahmet Uluçay, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi imkanlarıyla çektiği kısa filmlerle tanındı. Sıradışı yönetmen Uluçay, 2005 yılında vizyona giren ilk uzun metrajlı filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” ile ulusal ve uluslararası bir çok festivalde “en iyi film” ödülü aldı. Uluçay, 4 yıl sonra ikinci filmi, “Bozkırda Deniz Kabuğu”nun çekimleri devam ettiği sırada İstanbul’da tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.
Bakan Varank’ın, Dünya Engelliler Günü’nde yayımladığı mesajda vefatının 9’ncu yıldönümü nedeniyle anılan Ahmet Uluçay’ın filmi ve şiirine yer vermesi dikkat çekti.
İşte o şiir;
Aydınlık sabahları muştulayan ak horozlar ötecek
Yankılanacak geniş avlularda
Kuyuların çıkrık sesleri
Leylekler sağlam ayaklar getirecekler bana
Haritada bir yolun peşine düşüp
Çekip gideceğim
Çekip gideceğim
Çekip gideceğim
Şimdilik ağrılar uyusun
Sancılar uyusun
Söğütler uyusun suda
Ahmet Uluçay
Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak (1994)