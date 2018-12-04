Bakan Varank engelli çocuğun hayallerini anlatan şiir paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından merhum yönetmen Ahmet Uluçay’ın kısa filminde yer alan bir şiiri paylaştı.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Bakan Varank, engelli ve yatağa bağlı bir köy çoçuğunu anlatan “Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak” adlı kısa filmde Yönetmen Ahmet Uluçay’ın kendi yazdığı şiirin seslendirildiği bir bölümü yayımladı. 1994 yılında amatör imkanlarla çekilen filmde yer alan ve engelli çocuğun hayallerini anlatan şiir, izleyenleri duygulandırdı.

Bakan Varank'ın paylaştığı şiir videosu ViDEO

ÇEKİMLERİN DEVAM ETTİĞİ SIRADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yönetmen Ahmet Uluçay, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi imkanlarıyla çektiği kısa filmlerle tanındı. Sıradışı yönetmen Uluçay, 2005 yılında vizyona giren ilk uzun metrajlı filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” ile ulusal ve uluslararası bir çok festivalde “en iyi film” ödülü aldı. Uluçay, 4 yıl sonra ikinci filmi, “Bozkırda Deniz Kabuğu”nun çekimleri devam ettiği sırada İstanbul’da tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Bakan Varank’ın, Dünya Engelliler Günü’nde yayımladığı mesajda vefatının 9’ncu yıldönümü nedeniyle anılan Ahmet Uluçay’ın filmi ve şiirine yer vermesi dikkat çekti.

İşte o şiir;



Aydınlık sabahları muştulayan ak horozlar ötecek

Yankılanacak geniş avlularda

Kuyuların çıkrık sesleri

Leylekler sağlam ayaklar getirecekler bana

Haritada bir yolun peşine düşüp

Çekip gideceğim

Çekip gideceğim

Çekip gideceğim

Şimdilik ağrılar uyusun

Sancılar uyusun

Söğütler uyusun suda

Ahmet Uluçay

Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak (1994)