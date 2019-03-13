Bakan Varank, Esenler'e akıllı şehir projesini anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’nin açılışında konuştu.

"TEKNOLOJİNİN İMKANLARI ŞEHRİMİZDE EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Teknoloji üreticileriyle, kullanıcılarının bir arada olacağı bu dev teknoloji platformunda, ilham verici fikirlerin ortaya çıkacağına inandığını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi: “AK Parti olarak vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak mottosuyla yola çıktık. Nitekim bu bakış açımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 31 Mart Yerel Seçim Manifestomuza da yansıttık. Kentsel tasarım, üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Şehirlerin ve sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeterek, fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayıp yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız.





Altyapı ve üst yapı projelerimizi, her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız. Teknolojinin imkanlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, Akıllı Şehirlerle yeni ufuklar açacağız. Bu kapsamda belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma, enerjiden, cihaz yönetimine kadar her aşamada akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.Bunları yaparken milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız.”

"AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Varank, bu noktada yarın çok güzel bir iş birliğine imza atacaklarını anlatarak, “Esenlerde akıllı şehir çözümlerini hayata geçiriyoruz. Esenler Belediyesine devredilen 8.7 milyon metrekare alanla birlikte sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve tabi Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde 5 yıllık bir ortak çalışmada karar kıldık. Böylece Esenler’de insanımızın hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak birçok teknolojik yeniliğe imza atacağız.” diye konuştu.

"BİREYSEL ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILABİLECEK"

Bakan Varank, medeniyetin güzelliklerinin yansıtıldığı, insan odaklı, üretken ve yenilikçi bir bilişim şehrine kavuşmayı hedeflediklerini aktardı. Kendisini çok heyecanlandıran birkaç hususa değinmek istediğini belirten Varank, şunları dile getirdi: “Şehrimizde yenilenebilir akıllı enerji kaynakları aracılığıyla, bireysel ve ortak elektrik üretimi yapılabilecek. Yaygın ve entegre güvenlik sistemleriyle okullar, sokaklar ve parklar çok daha güvenli olacak. Otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle çok daha düşük maliyetle, etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Akıllı kavşaklar, akıllı aydınlatmalar, akıllı sulama sistemleri ve akıllı atık yönetimi gibi uygulamalar kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak. Sensörlerle donatılmış altyapı ve üst yapı sistemleri, arıza ve aksaklıkları anlık olarak bildirecek; hizmetlerin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesine olanak sağlayacak. Esenler Milli Teknoloji Hamlemiz doğrultusunda, yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacak. Ülkemizin ilk akıllı şehir ve mobilite uygulama test merkezini burada hayata geçireceğiz. Avrupa’da elektrikli ve otonom araçların en son uygulamalarının gerçek ortamında denenebileceği bir şehri burada inşa edeceğiz.”





"ÜLKE GENELİNDE ROL MODEL OLACAK"

Bu projeyle birlikte, teknoloji üretim kültürünü ve farkındalığını tüm şehre hakim kılmak istediklerini vurgulayan Varank, “Bu proje ülke genelinde bir rol model olarak takip edilecek ve büyük etki oluşturacak. Projeyi anlattığım uluslararası şirketlerin tamamı heyecanlarını dile getirdi.” dedi.

TÜBİTAK DESTEĞİ

Bakan Varank, bütün bu teknolojik uygulamaların, yurt içinde üretilmesi için bakanlığın üstün bir gayret gösterdiğine dikkati çekerek, TÜBİTAK’ın, şimdiye kadar akıllı şehirler alanında 103 milyon liralık bütçeye sahip 20 farklı projeyi desteklediğini, bu projelerin, sanal gerçeklik, coğrafi bilgi sistemleri, nesnelerin interneti, matematiksel model geliştirme, paralel programlama yazılımları, hareket algılama ve görüntü işleme teknolojileri gibi konuları kapsadığını kaydetti.

2019 ve 2020’de akıllı şehirler temalı çağrıların da olacağı bilgisini veren Varank, “Bu kapsamda, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerjide dijitalleşme, elektrikli ve otonom araçlar ve atık yönetimi konularda destekler tasarlayıp girişimcilerimizin, teknoloji geliştiricilerimizin çağrısına sunacağız.” dedi.

Varank, TÜBİTAK’ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) ile de akıllı şehir kavramına hizmet eden teknolojik projeleri destekleyeceklerini aktararak, bu yolla, teknolojide milli çözümlerin başarıyla geliştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL İÇİN BÜYÜK ŞANS

Varank, "Sayın Binali Yıldırım’ın Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu şehre, İstanbul’a kazandırdıklarını benim anlatmama gerek yok. Kendisinin de dediği gibi Binali Yıldırım’ı Binali Yıldırım yapan İstanbul’dur, burada yaptığı güzel hizmetlerdir.40 yıldır Cumhurbaşkanımızla olan yol arkadaşlığında, koltuk sevdalısı değil millet sevdalısı olarak nice sınavlarda nasıl dik duruş sergilediğinin ben de bizzat şahidiyim. Onun bu devlet adamlığı, hasbiliği, hizmet sevdası, iş bitiriciliği, vizyonu bu şehir için, İstanbul için bir şans olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Varank, vatandaşların bu şansın farkında olarak, 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a çok büyük bir destek vereceklerine yürekten inandığını belirterek, İstanbul’daki hizmet döneminin, kesintiye uğramadan, yeni akıllı teknolojilerle katlanarak devam edeceğini söyledi.

Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu güzel kongrede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, 3 gün boyunca teknoloji alanında yeni iş birliklerinin kurulmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank’a içinde 50 TL yüklü İstanbulkart hediye edildi ve kurdele kesimiyle kongrenin açılışı gerçekleştirildi. Varank, Binali Yıldırım ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.