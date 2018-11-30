Bakan Varank Kurşunlu Han'ın açılışını gerçekleştirdi

Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt'ın eşi tarafından Manisa’da yaptırılan, 520 yıllık Kurşunlu Han, restore edildi. Restorasyonun ardından yapılan açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ PROF. DR. İLHAN VARANK'IN ADI VERİLDİ

1978’den 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne kadar FETÖ’nün öğrenci yurdu olarak kullandığı handa, bir de millet kıraathanesi açıldı. Millet kıraathanesine, Bakan Varank’ın ağabeyi, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın adı verildi.

Bakan Varank, FETÖ’nün tarihi mekanı uzun yıllar işgal ettiğini belirterek, “Restore edilmesiyle birlikte FETÖ’nün izlerini silmiş oluyoruz” dedi.

520 yıllık Kurşunluhan yeniden hizmette ViDEO

ISRARLI DAVETİ KIRMADI

Ziyaret ve görüşmeler yapmak üzere TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle Manisa'da bulunan Varank, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik’in ısrarlı davetini kırmayarak Kurşunlu Han’ın açılışa katıldı.

"ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

Burada konuşan Varank, Kurşunlu Han’ın 520 yıllık bir geçmişi olduğunu anımsatarak, “Maalesef alçak FETÖ örgütü devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse bu tarihi mekanı da tabiri caizse uzun yıllar işgal etmiş. Bugün bu hanın restore edilmesiyle birlikte buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz. İnşallah burada bulunan 67 dükkanla kültürel, sanatsal etkinliklerle, kadınlara ve gençlere yönelik meslek edindirme kurslarıyla Kurşunlu Han, hem Şehzadeler Belediyesi’nin hem ilçemizin hem de Manisa’nın bir çekim merkezi olacak.” dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile örtüşür şekilde Kurşunlu Han’da bir de millet kıraathanesi açıldığını ifade eden Bakan Varank, “Bu tip yerler Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri. Biz sadece hizmet ederek, vatandaşlara yapmamız gereken görevleri yerine getirerek maalesef gönülleri kazanamıyoruz. Gönül belediyeciliği ile her vatandaşımıza dokunmamız, onlarla temas kurmamız, onlara gönül insanı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“GENÇLER BİLİMLE HEMHAL OLSUN”

Varank, Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik’ten bir istirhamı olduğunu da kaydederek, “İnşallah burada gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji ile hemhal olması, bilim ve teknolojiye ısınması, gelecekte başarılar elde etmeleri için bilim ve teknoloji alanında temeller edinmeleri için birtakım faaliyetlerde bulunulmasını da talep ediyoruz. Gerekirse biz bakanlık olarak da destek veririz. İnşallah burada bilim ve teknoloji ile alakalı gençlerimize hizmetler sunalım” dedi.

DUALARLA AÇILDI

Konuşmanın ardından okunan dua sonrasında Varank ve diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Varank, açılıştan sonra hanı gezdi ve ağabeyinin adını taşıyan kıraathanede çocuklarla bir araya geldi. Ney taksimi yapan gençleri dinleyen Varank, ebru sanatıyla ilgilenen kadınlarla da sohbet etti.