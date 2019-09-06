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Bakan Varank, SOM-B2 füzesinin test görüntülerini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

DHA | 06.09.2019 - 12:20..
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Bakan Varank, SOM-B2 füzesinin test görüntülerini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen füze için, "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

SOM-B2 FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

SOM-B2 füzesi, sert beton hedeflerde etkinlik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle, SOM-B2 füzesi; SOM-B1 füzesinden farklı olarak Ön Delici ve Ana Delici’den oluşan Ardışık Delici Harp Başlığı’na sahiptir.

Füze ağırlığı ~ 1450 lb.(660 kg)
Ardışık Delici Harp Başlığı
Küresel Konumlama Sistemi(KKS)
Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)
Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)
Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı
Otomatik Hedef Algılama (OHA)

Bakan Varank, SOM-B2 füzesinin test görüntülerini paylaştı

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi VİDEO

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