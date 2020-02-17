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Bakan Varank teknoloji konferansında ürünleri inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’na katıldı. Kurulan stantları gezen Varank, tek tek bilgi aldı.

İHA | 17.02.2020 - 15:08..
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İstanbul’da düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’deki İngiliz yatırımcılarla basına kapalı olarak yuvarlak masa toplantısı sonrasında, stantlarda teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilen ürünleri inceledi.

TOPLANTIDAKİ KONULAR

Toplantıda Brexit süreci sonrası olası ticaret anlaşmaları, Türkiye’de yabancı yatırımcılar için sunulan fırsatlar gibi konular ele alındı.

Bakan Varank, katılımcılarla fotoğraf çekiminin ardından konferanstan ayrıldı.

Bakan Varank teknoloji ve inovasyon içeren ürünleri inceledi

Bakan Varank teknoloji konferansında ürünleri inceledi

Bakan Varank teknoloji konferansında ürünleri inceledi

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