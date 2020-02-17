Bakan Varank teknoloji konferansında ürünleri inceledi

Ocak 2020 bütçe uygulama sonuçlarına göre ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri yüzde 26 artarak 122.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 9,6 artışla 100.7 milyar lira olarak hesaplandı.

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Rehber bir kitap: Sanal Âlemin de Bir Hukuku Var

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan bu kitabı hukukçu olmayanların da kolaylıkla anlayacakları bir üslup ve soru-cevap usulüyle kaleme aldı.