Bakan Varank: Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmelerine katıldı ve sunum yaptı. Bakan Varank, döviz kurundaki saldırıların ve dışsal şokların en yoğun olduğu Ağustos ayında sanayi üretimi verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, "İlk sekiz ayda, geçen seneye göre ortalama yüzde 6,6’lık bir sanayi üretimi artışı gözlemledik. TİM verilerine göre 12 aylık ihracatımız geçtiğimiz seneye göre yüzde 8 arttı ve 167 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 145 milyar doları sanayi sektörü kaynaklıdır. Sektörel rakamlara baktığımızda yıllık bazda; çelikte yüzde 35, makine ve demirde ayrı ayrı yüzde 22, savunma ve havacılıkta yüzde 12,8 ve otomotivde yüzde 12,4’lük ihracat artışları gördük" ifadelerini kullandı.

"YERLİ MALINA YÜZDE 15 ORANINDA FİYAT AVANTAJI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

Sanayide ara malı ithalatını azaltmak istediklerini kaydeden Varank, "Sanayideki ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmaktır. Bu kapsamda; sanayide girdileri yerlileştirirken, odak alanlarda geleceğin teknolojilerinin Ar-Ge’sini yapacağız. Kamu mal alımı ihalelerinde; yazılım ve teknoloji yoğun ürünlerde yerli malına yüzde 15 oranında fiyat avantajı zorunlu hale getirildi.

Paydaşların da görüşleri alınarak Bakanlığımızca hazırlanan güncel yerli ürün listeleri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlandı.Kamu ihalelerinde yerli firmaların mevcut yetkinliklerinden daha fazla faydalanılması amacıyla 'Sanayi İşbirliği Projeleri'ni hayata geçirdik. Yüklenicilerden; yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı tekliflerini istiyoruz. Böylece kamu kaynaklarının ülkemizde kalmasını sağlayarak, sanayimizin gelişimini destekliyoruz. Halihazırda 6 idarenin 8 projesi bu çerçevede yürütülüyor" dedi.

Bakan Varank: Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz VİDEO





Varank, şöyle konuştu:

"BİTEN PROJE SAYISI 21 BİN, YÜRÜTÜLEN PROJE SAYISI 12 BİNE ULAŞTI"

"2018 yılında TOBB ve özel sektörümüzün 5 büyük firması bir araya gelerek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunu kurdu. Sektörde uluslararası deneyime sahip bir CEO görevlendirdi, oluşturulan uzman kadro her geçen gün büyüyor. Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Bu projeyi elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün akıllı mobilite çözümlerine evrilmesiyle ortaya çıkan fırsat penceresinden mutlaka yararlanacak, ekosistemimizi bu yönde güçlendireceğiz."

Varank, AR-GE faaliyetlerine değinerek, "Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen firmalarımıza Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip firmalarımız; vergi indirimi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteği, damga ve gümrük vergisi istisnası, temel bilimler mezunlarına istihdam desteği gibi imkanlardan yararlanıyor. Bu sayede 287’si 2018 yılı içinde olmak üzere; faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı bin 38’e, çalışan Ar-Ge personel sayısı 54 bine, biten proje sayısı 21 bine ve yürütülen proje sayısı 12 bine ulaşmıştır. Ar-Ge faaliyetleri yanında tasarım faaliyetlerini de önemsiyoruz. Bakanlığımızın yetkilendirdiği tasarım merkezlerinin sayısı 283'e yükseldi. 5 bin 871 kişi bu merkezlerde çalışıyor" diye konuştu.



