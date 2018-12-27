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Bakan Varank zırhlı askeri araç direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'de askeri üretim yapılan fabrikada "Derman" adı verilen zırhlı askeri lojistik destek aracını kullandı "Bu araçlarımıza desteğe devam edeceğiz" dedi.

AA | 27.12.2018 - 13:06..
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Bakan Mustafa Varank, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve diğer ilgililerle Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti.

Burada, şirketin yönetim kurulu başkanı Kaan Saltık'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, işçilerle de bir süre sohbet etti.

ZIRHLI ARACI KULLANDI

Ardından yüzde 70'i yerli üretim ve 8x8 özelliğine sahip, "Derman" adındaki zırhlı askeri lojistik destek aracını kullanan Varank, araçtan inerken bir sonraki programına atıfta bulunarak, "Organize sanayi bölgesi uzak değilse, bununla gidelim." diyerek espri yaptı.

Bakan Varank zırhlı askeri araç direksiyonuna geçti

ARACIN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Varank, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı test ettiğini belirterek, "Performansı çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyordu. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk. Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Savunma sanayi için geliştirilmiş bir araç, yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, aracın sanayi ve üniversite iş birliğiyle ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Bakan Varank zırhlı askeri araç direksiyonuna geçti

Bakan Varank zırhlı askeri araç direksiyonuna geçti

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