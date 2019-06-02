Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta Twitter’dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde bir kokoreççide, gençlerle bir araya gelmişti.

Varank’ın İstanbul’daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.

"KİMLER GELİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul’da bir iftar programına katılan Varank, sosyal medyadan yeni bir mesaj attı.

Varank, Twitter hesabından, “Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul’dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?” paylaşımında bulundu.

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi ViDEO

"ARTI BİR BEN GELİYORUM

Varank’ın çağrısına ilk yanıt verenlerden biri, “Artı bir, ben geliyorum.” diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sahur programını değerlendiren Bayraktar, “Genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Zaten Ramazan bu gibi kucaklaşma, yardımlaşma, sevgiyi, güzelliği paylaşmak için var.” dedi.





"KONUM ATIN GELİYORUZ"

Varank’ın sahur daveti, Ankara etkinliğinde olduğu gibi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çok sayıda İstanbullu davete katılmak için Varank’ın mesajına yanıt verdi. Varank’a sosyal medyadan gelen “Konum atın geliyoruz Sn. Bakanım :)”, “Sn Bakanım ben askerdeyim komutandan izin alırsanız seve seve gelirim, yarın çarşım var zaten” ve “Siz teklif edersiniz de gelmez miyim Bakanım, Adalar’da oturuyorum gerekirse yüzerek gelirim ve de çok sevinirim.” gibi mesajlar dikkat çekti.

ENGELLİ VATANDAŞI EVİNDEN ALDIRDI

Varank, Ramazan Yıldırım isimli bir takipçisinin, “Engelliyim sayın Bakanım gelip evden aldırırsanız, bu fakir kardeşin de gelmek ister. Dua ile kalın.” mesajına kayıtsız kalmadı. Ramazan Yıldırım, evinden alınarak simitli sahura katıldı.

BİNALİ YILDIRIM: SİMİTLERİ ALDIM GELİYORUM

Gecenin sürpriz konuğu ise Binali Yıldırım oldu. Varank’ın mesajına, Twitter’dan “Simitleri aldım geliyorum @varank” diyerek karşılık veren Yıldırım, elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı mekana geldi. Gece boyunca gençlerle simit-çay keyfi yapan Yıldırım ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İNTERNETTEN HABERLEŞİYORUZ"

Sahurda gençlere seslenen Yıldırım, “Mustafa Varank bakanımız davet yaptı. Artık bir birimizi çok görmediğimiz için internet üzerinden haberleşiyoruz. Twitter’da davetini gördük. ‘Davete icabet edelim.’ dedik. Sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

GENÇLERE 10 GB İNTERNET SÖZÜ VERDİ

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde gençlere yönelik vaatlerde bulunan Yıldırım, “Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava, sebil... Nasıl vereceğiz? Elinde İstanbul Kart olan herkes bu haktan yararlanacak.” diye konuştu.

Yıldırım, gençlerin Ramazan bayramını kutlarken, “Bir bayram daha var unutmayın. 23 Haziran İstanbul bayramı. Bayramda nereye giderseniz gidin, 23’ünde burada istiyorum hepinizi. Başkan olursam, sizi ‘kanka’ olarak yanımda görmek istiyorum. Var mısınız?” dedi. Gençlerin alkışlı ‘Evet’ine Yıldırım, “Ben de kabul ediyorum.” yanıtını verdi.

İSTANBUL’DAN TALEP GELMİŞTİ

İkinci sahur buluşmasını değerlendiren Varank, sosyal medya üzerinden gençlerle iletişim kurmaya çalıştığını belirterek, “Gençlerle Ankara’da sahur yapmıştık. Spontane bir biçimde davetimize yüzlerce geri dönüş almıştık. İstanbul’dan da talep gelmişti. İstanbul’da da yine sosyal medya üzerinden gençleri ve kendini genç hissedenleri sahura davet ettik. Güzel bir gece geçirdik. Bir de sürpriz oldu. Binali Yıldırım beyefendi uğradı, simit getirmiş. Gençlerle vakit geçirdik. Projelerinden ve vaatlerinden bahsetti.” dedi.

"GENÇLERLE YÜRÜYECEĞİZ"

Bakanlık olarak gençlerle en verimli iletişimi kuracak şekilde çalışmaları yürüttüklerini anlatan Varank, “Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler, böyle davetlerden, buradaki samimiyetten hoşlanıyor. Biz de elimizden geldiğince gençlerle bir araya gelip ülkemizi 2023 hedeflerine taşıma yolunda gençlerle beraber yürüyeceğiz.” diye konuştu.

"SAMİMİ BİR ORTAM"

Davete katılan gençler, Varank’ın sosyal medya mesajına, yine sosyal medya mesajıyla karşılık vermelerinin ardından kendileriyle irtibata geçildiğini belirterek, “Bakanımızın sahur davetine icabet ettik. Samimi bir ortam var. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.