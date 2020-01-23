Bakan Varank'tan gençlere hibe çağrısı

İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Fulya Yerleşkesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Şişli'deki yerleşkenin açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO üyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı üyeleri, girişimciler ve iş insanları katıldı.

Genç girişimcileri her seferinde destekleyen Bakan Varank, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİMİZ GİRİŞİMCİLİK"

"Bakanlığımız bu merkezin kurulmasında aktif bir rol oynadı. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 75'i İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik. Türkiye girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip. Hatta onların başarı hikayeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. getir.com, Silikon Vadisinden 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu işin arka planında da aslında bir teknoloji var. Yine gençlerimizin kurduğu oyun şirketi Good Job Games'i ziyaret ettim. Onlar da geçen sene 800 milyon indirme alarak, dünyanın en çok indirme alan oyun şirketleri arasına ilk 3'e girmiş oldu.

"GENÇLERİMİZ 200 BİN LİRA HİBEDEN FAYDALANABİLİR"



Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız, çok çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünler geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Geçtiğimiz sene gençlerimiz bu program sayesinde yaklaşık 26 milyon liralık destekten faydalandı. Programın 2020 çağrısı hala açık. Gençlerimiz 200 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilirler. KOSGEB aracılığıyla hem eğitim hem de finansman desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 1 buçuk milyonu aşkın vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Talepteki artışı dikkate alarak, bu hizmeti elektronik ortama taşıdık ve e-Akademi'yi hayata geçirdik. E-devlet şifresiyle tüm vatandaşlarımız bu eğitimlere online olarak katılabiliyorlar.



"YENİDEN BÜYÜME EĞİLİMİNE GİRDİK"



Ekonomik görünümümüz canlanmaya devam ediyor. Geçen senenin 3'üncü çeyreğinden itibaren yeniden bir büyüme eğilimine girdik. Faizler düşüyor, iç talep canlanıyor. Sanayi üretimi ve ekonomiye olan güven artıyor. İhracat rakamları yükseliyor, yani dış talep cephesi de aslında kuvvetli. 2020 yılında büyüme inşallah çok daha fazla hızlanarak devam edecek. Gerek insan kaynağı gerekse Ar-Ge alanında kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde emsal ülkelere göre Türkiye olarak ciddi avantajlara sahibiz."

