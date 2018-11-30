Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel dinamiklerin nabzını tutmak amacıyla çıktığı il ziyaretlerinin beşincisini Manisa’ya gerçekleştirdi. Bakanlık bürokratlarıyla birlikte sorun ve taleplere “yerinde çözüm” arayan Bakan Varank, Manisa’ya çıkarma yaparak, organize sanayi bölgesinde sanayicilerle buluştu. Amaçlarının, varsa sorunları en kısa sürede gidermek olduğunun altını çizen Varank, “Bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz” dedi.

Bakan Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, komisyon üyesi milletvekilleri ve Manisa Valisi Ahmet Deniz birlikte Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti.

BÜROKRATLARIYLA GELDİ

Bakan Varank, diğer il ziyaretlerinde olduğu gibi bakanlığının ilgili genel müdürleri ve bağlı kuruluşların başkanları ile birlikte Manisa’ya da çıkarma yaptı. Varank’a Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa OSB Başkanı Sait Cemal Türek’in ev sahipliğinde gerçekleşen Sanayiciler ile İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Varank'tan sanayicilere yerinde çözüm müjdesi VİDEO

YENİ DÖNEMİN RUHU

Burada yaptığı konuşmaya, “Şehzadeler diyarı Manisa’da sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Varank, “Yerel dinamiklerin nabzını tutmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Manisa beşinci durağımız oldu. Bugüne kadar Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Bursa’da sanayicilerle bir araya geldik. Bu toplantılarda ilgili bürokratlarımla birlikte sorun ve taleplere yerinde çözüm arıyoruz. Amacımız, varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarımızla fikir teatisi içinde gidermek. Aslında tam da bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz.” dedi.

REEL KESİM GÜVENİNDEKİ ARTIŞ

Varank, Türkiye ekonomisinin, sanayicilerin de desteğiyle güçlenip emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirterek, “Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı. Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, bu ay yüzde 9,1’lik bir artışla önemli bir toparlanmaya işaret etti. Toparlanmada en temel faktörse, reel kesim güvenindeki artış oldu. Bu artış eğiliminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla, sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve üretken yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz.” diye konuştu.

“GURUR VESİLESİ”

Manisa’nın ihracatta ilk 10’da olmasının gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Varank, “Yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz seneye göre yüzde 14’lük bir ihracat artışıyla, Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktınız. Daha da önemlisi, hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen ve bu ihracatı yüksek teknoloji yoğunluğuyla gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahipsiniz. Bu performans, diğer illere de örnek olacak nitelikte. Hiç kuşkusuz bu başarıda Ar-Ge ve yenilikçiliğe verilen önemin payı büyük.” değerlendirmesinde bulundu.

“YENİLİKÇİ EKO-SİSTEME KATKI”

Varank, bakanlığı tarafından desteklenen ve 2017’de faaliyete geçen Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 84 firma faaliyet gösterdiğini kaydederek, "Bölgenin faaliyete geçişinden itibaren bölgede faaliyet gösteren firmalar yaklaşık 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yine ilimizde Bakanlık desteklerinden faydalanan 27 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler, hem katma değerli üretim hem de nitelikli istihdama katkı açısından Manisa ve çevre illerin yenilikçilik eko-sistemine çok büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

Varank, sözlerine şöyle devam etti: “TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden 505 proje faydalandı ve bu projelere 113 milyon liralık hibe desteği sunuldu. İl ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerimizi de unutmadık. 2003-2017 yılları arasında 4 bin 287 işletmeye 40 milyon liralık destek verdik. Yine aynı dönemde 12 bin 955 işletmeye 54 milyon liralık kredi finansman desteği sunarak, 460 milyon tutarında bir kredi hacmi oluşturduk. Manisa, yatırım teşviklerinden de oldukça etkin bir şekilde faydalandı. Bugüne kadar verilen belge sayısına göre ilimiz Türkiye genelinde onuncu sırada. İmalat ve enerji başta olmak üzere; farklı sektörlerde düzenlenen 842 teşvik belgesiyle 16 milyar 350 milyonluk sabit sermaye yatırımı desteklendi. Yine bu yatırımlar sayesinde 27 bin 506 kişiye yeni iş imkânları oluşturuldu. Dolayısıyla, üretim ve ihracattaki kaydettiğiniz başarı tesadüf değil.”

“KUŞKUNUZ OLMASIN”

Sanayicilerin girişimci ruhunun ve bakanlığı tarafından sunulan desteklerle birleştiğini ve Manisa’yı önemli bir üretim merkezi haline getirdiğini anlatan Varank, “Tabi bu elimizdekilerle yetineceğimiz anlamına gelmiyor. Manisa’nın mevcut potansiyelini daha da ileri taşımayı arzuluyoruz. Bu amaçla karşınızdayız. Her türlü görüş ve önerinizi büyük bir titizlikle takip edeceğimizden kuşkunuz olmasın.” dedi.

VESTEL VENÜS’Ü İMZALADI

Toplantının ardından Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli ürünlerin kullanımı konusunda tavsiye ettiği yerli telefon Vestel Venüs’ün fabrikasını ziyaret etti. Burada akıllı telefon üretimine ilişkin bilgi alan Varank, hattan çıkan Vestel Venus V6 model bir telefonun son paketlemesini yaparak, üzerine imzasını attı.

TESLA’YI ŞARJ ETTİ

Tesis içinde kullandığı Tesla'nın Model S elektrikli otomobiliyle Vestel'in geliştirdiği elektrikli otomobil hızlı şarj istasyonuna yanaşan Varank, otomobili şarja taktı. Bu sırada Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Şarj istasyonu hazır, arkadan da elektrikli arabalar geliyor inşallah." dedi. Bakan Varank, daha sonra Maxion İnci Jant ile Tirsan Kardan tesislerini gezdi.