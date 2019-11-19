Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması

Türkiye'nin gündeminde, uzun süredir tartışılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) var...

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla büyük bir üzüntü yaşayan EYT'liler, art arda hükümet kanadından yapılan açıklamalarla umutlarını yitirmeye başladı.

"10 KERE ANALİZ YAPTIK OLMUYOR"

Özellikle seçim dönemlerinde yapılan mitinglerle kendilerinden söz ettiren EYT'lilere bir kötü haber de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı