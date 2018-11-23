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Bakan Ziya Selçuk 81 ilden öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, terör saldırısında şehit düşen Aybüke Yalçın'ın babasının bulunduğu şehit öğretmenlerin aileleri ve 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:12..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, aralarında Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın da bulunduğu şehit öğretmenlerin aileleri ve 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlerle yemekte buluştu.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda ‘81 İl 81 İyi Örnek Sergisi’nin ardından, 81 ilden gelen mesleğinde fark yaratan öğretmenler ve şehit öğretmenlerin aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

"MEMLEKETİMİZİN AYDINLIĞI ARTSIN"

Selçuk, şehit ailelerine, "Allah, bu çocuklarımızın bu öğretmenlerimizin yüzü suyu hürmetine şu memleketin aydınlığını artırsın" dedi.

Bakan Ziya Selçuk 81 ilden öğretmenlerle buluştu

"GELECEK SİZİN OMUZLARINIZDA YÜKSELECEK"

Ziya Selçuk,  "Onların omuzlarında bu ülkenin geleceği yükselecek. Böyle bir çocuğumuzun, öğretmenimizin ailesi olduğunuz için Allah size yol açıklığı versin. Bilin ki gönlümüz sizinle. Bilin ki bütün maneviyatımız bu öğretmenlerimizin hatırasının peşinde. Bu nedenle elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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