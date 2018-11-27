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Bakan Ziya Selçuk: Eğitim bir millet ve ülke ödevidir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geleceğe dair, ortaya konulan umudun ve beklentinin farkındayız. Bu umut ve beklenti ben göreve geldiğimden beri vardı. Eğitim bir millet ve ülke ödevidir" dedi

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 14:01..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Türk eğitim sisteminde geleceğe dair ortaya konulan umudun ve beklentinin farkında olduklarını belirterek, "Bu umut ve beklenti ben göreve geldiğimden beri vardı. Dolayısıyla bu hepimizin problemi. Eğitim bir millet ve ülke ödevidir. Hepimizin omuzlaması gereken bir konudur" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: Eğitim bir millet ve ülke ödevidir

YABANCI DİL MESELESİ

Önümüzdeki süreçte en fazla önem verecekleri konulardan birinin yabancı dil eğitimi olduğunu aktaran Selçuk, "Bu, Türkiye'nin müzmin bir meselesi ve bu meselenin altından kalkacak bir birikimimiz olduğunun farkındayım. Sadece belirli kurum ve aktörlerin bir araya gelmesiyle oluşacak iş birliği, görüş alışverişi sonucunda mesafe alacağımızı düşünüyoruz. Esasen son zamanlarda "2023 Eğitim Vizyonu" ile Türkiye'nin, önümüzdeki yıllarda özellikle ilk kırılım olarak 3 yıl içerisinde hangi ay, hangi yıl, hangi iş ve işlemleri, ne şekilde yapacağına dair ortaya konulan doküman ve bu dokümanın ihtiva ettiği birtakım süreçler ve fonksiyonlar, aslında hedefler ve eylemlerle ortaya konulmuş durumdadır" diye konuştu.

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