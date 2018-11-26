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Bakan Ziya Selçuk: Okullar arasındaki başarı farkı fazla

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar arasındaki imkân ve başarı farklılıklarının yüksek olduğunu belirterek, "Bu farkı kapatmak için çalışıyoruz." dedi

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 13:48..
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Bakan Ziya Selçuk: Okullar arasındaki başarı farkı fazla

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen panelde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki birkaç ay içinde tüm okulların somut olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

OKULLARIN BAŞARI MODELLERİ İZLENECEK

Yapılacak bu çalışma sonucunda bazı okulların öncelikle desteklenmesinin beklendiğini kaydeden Selçuk "Çünkü okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek. Sistemi okul bazlı ve öğretmen yetiştirmeyi kaynağında ele almak ve sistemin bütün süreçlerini okul bazlı ele almak istiyoruz. Okulların gelişim modelini izlemek ve günlük olarak her bir okulun belirli parametlerde değerlendirilmesini sağlamak mümkündür" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: Okullar arasındaki başarı farkı fazla



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