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Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

Elazığ'da bulunan bakanlar, deprem ile ilgili son bilgileri aktarmak için canlı yayına hazırlanırken, artçı sarsıntının meydana gelmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Haber Merkezi | 25.01.2020 - 12:57..
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.

BAKANLAR CANLI YAYIN ÖNCESİ ARTÇI SARSINTI YAŞADI

Deprem sonrası Elazığ'a giderek, geceyi orada geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgedeki çalışmaları yakından takip etti.

Elazığ Valiliği'nde son bilgileri paylaşmak üzere kamera karşısına geçmeye hazırlanan bakanlar, canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı. Yaşanan o anlar ise kayıtta olan bir kamera tarafından görüntülendi.

Elazığ''da bakanlar artçı sarsıntıya canlı yayında yakalandı

Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

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