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Bakanlar depremle ilgili son bilgileri paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu, 39 kişinin enkaz altından kurtarıldığını söyledi.

AA | 25.01.2020 - 11:48..
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Deprem haberini aldıktan sonra ilk uçakla Elazığ'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgedeki çalışmaları bizzat takip etti.

Geceyi Elazığ'da geçiren 3 bakan, Elazığ Valiliği'nde son bilgileri paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.

İŞTE AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saatler 11.30'u gösterirken hayatını kaybedenlerin sayısının 22 olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, 39 kişinin enkaz altından kurtarıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.

Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok.

Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık.

Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı."

AYRINTILAR GELİYOR..

Bakanlar depremle ilgili son bilgileri paylaştı

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