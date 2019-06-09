Bakanlar, vekiller için Meclis'te nöbet tutacak

Milletvekilleri, seçim bölgelerindeki sorunları çözüme kavuşturamadıkları için sıkıntı yaşıyor.

"BAKAN BULAMIYORUZ" ŞİKAYETİ

Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte TBMM'ye gelmiyor. Vekillerle iletişim kurma görevi ise bakan yardımcılarında. Ancak vekiller bakan yardımcılarına ilettikleri dertlerini bakanın onayı olmadan çözülmemesinden dolayı bürokrasiden şikayetçi.

CUMHURBAŞKANINA İLETİLDİ, ÇÖZÜM BULUNDU

Bu durum Ramazan ayında yapılan iftarlarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Sorunun çözümü içinse; bakanların nöbet tutması kararı alındı.

Buna göre bakanlar haftalık olarak TBMM'de nöbet tutacak. Böylece vekiller istediği bakana da daha kolay ulaşabilecek.