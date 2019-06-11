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Bakanlık Esenyurt'taki soruna çözüm bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenyurt'ta inşaat firmalarıyla sorun yaşayan vatandaşlara yemi bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.

İHA | 11.06.2019 - 09:28..
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Bakanlık Esenyurt'taki soruna çözüm bulacak

Esenyurt'ta vatandaşlar uzun bir süredir inşaat firmalarıyla sıkıntı yaşıyor. Kimisinin evleri tamamlanamasa da inşaat süreci yavaş da olsa hala sürüyor.

BAKANLIK OFİS KURACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, öncelikle yaşanan bu sıkıntıları atlatmak için bir ofis kurmaya hazırlanıyor. Kurulan ofislerle vatandaşların, yükleniciler veya arsa sahipleriyle yaptığı sözleşmeler tek tek incelenerek sorunlar giderilecek.

30 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Bakanlığın belirlemelerine göre Esenyurt'ta bu durumdan 30 bin kişi etkilendi. Ofislerin hayata geçirilmesiyle müffetişler de yeni görevlerine atanarak vatandaşların sorunlarına çözüm bulacak.

Bakanlık Esenyurt'taki soruna çözüm bulacak

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

Görevlendirilen müffetişler ise veriler hazırlayacak ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı bakanlığa sunacak.

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