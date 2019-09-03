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Bakanlık'tan 41 belediye başkanı hakkında açıklama

Bakanlık, 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında, ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini ifade etti.

DHA | 03.09.2019 - 14:05..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığı, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların görevlendirildiği belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41'i hakkında, terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinaf'ta temyiz süreci devam ediyor. 7'sinin hakkında verilen ceza kesinleşirken, 1'inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı." denildi.

Ayrıca açıklamada, görevden uzaklaştırılanların 52'si hakkında teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçlerinin devam ettiği, 1'inin ise beraat ettiği belirtildi.

20'Sİ TUTUKLU

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 20'sinin hala tutuklu olduğu, 57'sinin tutuksuz yargı sürecinin devam ettiği, 7'si hakkında adli kontrol şartı bulunduğu, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

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