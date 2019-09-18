Bakanlıktan istifa edip, çocuk işçileri fotoğrafladı

Mili Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 10 yıl İngilizce öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Dr. Kamber Güler, 3 yıl da Dışişleri Bakanlığı'nda mütercim olarak çalıştı.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINDAN ETKİLENDİ

Son olarak tez araştırması için İsveç'e giden Kamber Güler, Türkiye'ye döndükten sonra Çukurova bölgesindeki mevsimlik işçilerin çocuklarından etkilenerek, göçmenler üzerine bir proje için harekete geçti.

İSTİFA EDİP KARAVAN ALDI

Görevinden istifa eden Güler, 13 yıllık memuriyet hayatında biriktirdiği para ile karavan satın aldı. Karavanı ile yollara düşen Güler, göç alan şehirleri dolaşarak buradaki göçmenleri fotoğraflamaya başladı.

"BİR TARAFTAN BİLİM ÜRETİYOR, BİR TARAFTAN FOTOĞRAFLARI SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Hiçbir geliri olmaması nedeniyle projeyi güçlükle yürüttüğünü belirten Güler, "2 aydır karavanımla yollardayım. Bir taraftan bilim üretiyor, bir taraftan da çektiğim fotoğrafları sergilemeye çalışıyorum. 10 yıl Milli Eğitim'de İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Ardından 3 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda mütercim olarak görev yaptım. Doktora tez araştırmam için İsveç’e gittim. Özellikle orada insanların farklı yaşam biçimi olduğunu gördüm ve ilgimi çekti. 13 yıllık devret memurluğu dönemimde yaptığım birikimle bu karavanı aldım. Özellikle sivil toplum kuruluşları, göç üzerine çalışan uluslararası kuruluşlardan destek bekliyorum.” şeklinde konuştu.

"KIYIDA KÖŞEDE KALMIŞ HAYATLARA IŞIK TUTMAK İSTİYORUM"

Güler, “Özellikle kıyıda köşede kalmış hayatlara ışık tutmak istiyorum. Bu insanlara önce insan sloganıyla yaklaşmak ve onlara bu tür sergilerle bilimle insanlara ulaştırmak onları anlatmak istiyorum. Gezdiğim yerlerde kendi çektiğim fotoğrafları, gittiğim yerlerde sergiliyorum. Şu ana kadar 5 il gezdim. Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep’teyim. Özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere gitmek istiyorum. Bundan sonraki durağım Kilis daha sonra Mardin’e kadar gideceğim. Gelecek yıl Avrupa’ya gideceğim. Gaziantep’te beklenenden fazla ilgi gördüm bu beni çok memnun etti.” diye konuştu.