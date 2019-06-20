Bakaya ya da yoklama kaçaklarına bedelli şansı

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yasa teklifi önümüzdeki cuma bir aksilik yaşanmazsa Meclis'ten geçmiş olacak.

Yeni sistemde bedelli kalıcı hale getiriliyor.

BEDELLİDE KONTENJAN VAR

Ancak bedellide kontenjan söz konusu. Her yıl en fazla 145 bin kişi bedelli askerlikten faydalanabilecek. Örneğin 200 bin kişi bedelli başvurusunda bulunursa 55 bin kişi 5 ay daha askerlik yapmak zorunda kalacak.

BÜYÜK ORANDA AÇIKTA KALACAKLARDI

Ülkemizde şu an bakaya ya da yoklama kaçağı olan 500 bine yakın vatandaş var. Yeni sistemle birlikte bakaya ya da yoklama kaçağı olanlar bedelli yapmak isterse büyük oranda açıkta kalacaktı. Bunun için de önlem alındı.

BİR KEREYE MAHSUS ÖNLEM ALINDI

Buna göre bir kereye mahsus olarak bakaya ya da yoklama kaçağı olanların kuraya girmeksizin bedelliden faydalanması öngörülüyor.

HER GÜN 10 LİRA CEZASI VAR

Yasa çıktıktan sonra ise bakaya ya da yoklama kaçağı olanlar her gün için 10 lira ceza ödemek zorunda kalacak.