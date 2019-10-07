Bakıköy'de tartışan çift evi yaktı

Gece saatlerinde apartmanın ikinci katında beraber yaşayan bir kadınla bir erkek tartışmaya başladı.

KENDİLERİNİ KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERDİLER

Tartışma büyüdü ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Evlerindeki farklı odalara birbirlerini kilitleyen iki kişi evde yangın çıkardı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Yangının dumanını gören vatandaşlar paniğe kapıldı ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ekiplerine de bilgi verildi.

DAİRENİN KAPISINI KIRDILAR

İhbarı alan itfaiye ekipleri apartmana girerek dairenin kapısını kırmak için çalışmaya başladı. İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra evdeki erkek ve kadını dışarı çıkardı. Kadın ambulansa alındı.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Erkek şahıs ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, erkek ve kadın şahsın arasındaki tartışmanın sebebini öğrenmek için çalışmalara başladı.