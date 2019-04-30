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Bakım için KKTC'den gelen askeri araçlar İskenderun'da

KKTC’den askeri kargo gemisi ile getirilen çok sayıda askeri araç, limana indirildi.

İHA | 30.04.2019 - 20:25..
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KKTC’den İskenderun limanına gelen ve içerisinde çoğunluğu tank ve uçaksavar olmak üzere birçok askeri araç bulunan askeri gemi, iskeleye yanaştı.

Gerekli çevre güvenliklerinin alınmasının ardından liman sahasına indirilen askeri araçlar, güvenli bir bölgede bekletilmeye başlandı.

BAKIM KOMUTANLIĞINA GÖNDERİLECEK

Çoğunluğu tank ve uçaksavar bataryalarından oluşan askeri araç ve malzemelerin, İskenderun’da bulunan ve askeri araçların bakım ve tamirlerinin yapıldığı Ağır Bakım Komutanlığı'na sevk edileceği öğrenildi.

Bakım için KKTC'den gelen askeri araçlar İskenderun'da

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