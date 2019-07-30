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Bakımsız olan caminin bahçesini hayata döndüren imam

Balıkesir'de Hacıilyas Cami'sine 10 yıl önce imam-hatip olarak atanan Hasan Demirtaş, bakımsız halde bulduğu caminin bahçesine 240 farklı cinste ağaç dikti.

İHA | 30.07.2019 - 09:24..
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Manyas ilçesinde bulunan Hacıilyas (Çerkes) Cami'si imamı Hasan Demirtaş camisinin bahçesine çeşit türde ağaç ve çok yıllık bitkiler ile botanik bahçesine çevirdi.

1900 yılında hizmete giren ve ilçe merkezindeki en eski camisi olma özelliği taşıyan Hacıilyas Cami'sine 2009 yılında camiye imam-hatip olarak atanan Hasan Demirtaş, bakımsız bir halde bulduğunu söylediği cami bahçesini elinden geldiği kadar düzenledi.

Bakımsız olan caminin bahçesini hayata döndüren imam

"ELİMDEN GELDİĞİNCE BAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

Demirtaş “Burası ben atandığımda caminin bahçesi çok bakımsızdı, ağaçlar olur, olmadık şekilde ekilmiş ve bakılmamış. Eski ağaçların tamamını kestim, 240 civarında değişik cinste ağaç ektim,bahçesini çim ektim. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Yoldan gelip geçenler araçlarını durdurup burada fotoğraf çektiriyorlar. Herkesi camimize bekliyoruz“ dedi.

Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı imam-hatip Hasan Demirtaş’ın çalışmalarının örnek olmasını dilediğini belirterek “Hasan hocamız gibi çevreye ve görev yaptığı caminin çevresine karşı duyarlı din görevlilerine ihtiyacımız var. Ben kendisini tebrik ediyorum“ dedi.

Bakımsız olan caminin bahçesini hayata döndüren imam

Bakımsız olan caminin bahçesini hayata döndüren imam

Bakımsız olan caminin bahçesini hayata döndüren imam

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