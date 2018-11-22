1 Zor koşullarda çalışan öğretmenler okulu baştan yarattı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyündeki bir ilkokulda görev yapan biri müdür 3 kadın öğretmen, her olumsuzluğa rağmen görevlerini yapıyorlar. Öğretmenler, okulu baştan sona yenilediler.

2 Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı FETÖ'nün kanalında yıllarca program yapan Murat Yeni, örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

3 UNESCO'dan Suriyeliler için öğretmen açığı raporu UNESCO yeni yayınladığı raporda, Türkiye’de okul çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuk için ek 80 bin öğretmenin istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

4 Atatürk Havalimanı’nda hayret edici veren kaçakçılık İstanbul Atatürk Havalimanı’nda küçük poşetlere gizlenmiş 2 bin 540 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Türkiye’de ilk kez bu yolla kaçakçılık olayı yapılmak istendi.

5 Su kuyusu cinayetinde karar ağırlaştırılmış müebbet hapis Eskişehir’de, öldürdüğü arkadaşının cesedini 12 yıl boyunca kuyuda saklayan katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

6 Bakırcılık seçmeli ders oldu Gaziantep'te bir özel okul, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasının iş birliğiyle kentin geleneksel el sanatları arasında bulunan bakır işlemeciliğini seçmeli dersler arasına aldı.