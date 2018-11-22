Bakırcılık seçmeli ders oldu

Gaziantep'te bir özel okulun öğrencileri, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasının iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında başlatılan derste, geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır işlemeciliğini öğreniyor.
HAFTADA İKİ SAAT DERS GÖRECEKELR
İlkokuldan liseye kadar her yaştan yaklaşık 100 öğrenci, haftada iki saat ustalardan bakır işlemeciliği eğitimi alıyor.
Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, 2008'den bu yana çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek ilkleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.
ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ YOĞUN
Bakır işlemeciliğini seçmeli dersler arasına aldığını dile getiren Açık, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
Celal Açık, 10 yaşında mesleğe başladığını anımsatarak derslere öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, küçük oldukları için ellerinin işe yatkın olduğunu belirtti.