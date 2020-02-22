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Bakırköy Adliyesi'nde sanık avukatını 3 kişi darbetti

Bakırköy Adliyesi'nde bir avukat, 3 kişi tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 22.02.2020 - 17:53..
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İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde 14 Şubat'ta bir dosyada sanık avukatlığı yapan Aybars Adıgüzel birden fazla kişi tarafından darbedildi.

Adliye koridorunda bulunan güvenlik kamerası ise o anları saniye saniye kaydetti.

Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp VİDEO

3 KİŞİ SALDIRDI

Görüntülerde, Aybars Adıgüzel'e önce kalabalık bir grubun saldırdığı, uzaklaşmak istediğinde ise 3 kişi tarafından yumruklanarak darp edildiği görülüyor.

3 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılma kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilerek yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelilerden Ç.Y. ile T.Y. "tehdit" "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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