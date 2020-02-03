Bakırköy D-100 karayolunda otomobil yangını

1

Dizel otomobil sayısı 10 yılda 3,5 kat arttı

TÜİK'e göre, Türkiye'de 2010-2019 döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçti. Bu dönemde dizel otomobillerin sayısı 4 milyon 769 bin 714'e ulaştı.