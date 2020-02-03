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Bakırköy D-100 karayolunda otomobil yangını

Seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

DHA | 03.02.2020 - 17:27..
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Bakırköy D-100 karayolunda, 06 GE 9180 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Demirel, İncirli mevkiinden geçtiği sırada aracının motor kısmından duman çıktığını fark etti.

ARAÇ ALEV ALDI

Elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürülen arıza nedeniyle otomobilin motor kısmından, alevler çıkmaya başladı. Sağ şeritte duran sürücü, otomobilden inerek çevresinden yardım istedi.

Bakırköy D-100 karayolunda otomobil yangını

Bakırköy D-100 karayolunda otomobil yangını

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Otomobilin yandığını gören bazı sürücüler, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay yerine gelen çekici ile yanan otomobil kaldırıldı.

Bakırköy D-100 karayolunda otomobil yangını

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