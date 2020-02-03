Bakırköy D-100 karayolunda, 06 GE 9180 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Demirel, İncirli mevkiinden geçtiği sırada aracının motor kısmından duman çıktığını fark etti.
ARAÇ ALEV ALDI
Elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürülen arıza nedeniyle otomobilin motor kısmından, alevler çıkmaya başladı. Sağ şeritte duran sürücü, otomobilden inerek çevresinden yardım istedi.
Bakırköy D-100 karayolunda otomobil yangını
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Otomobilin yandığını gören bazı sürücüler, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü.
Olay yerine gelen çekici ile yanan otomobil kaldırıldı.