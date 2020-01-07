Bakırköy saldırganına itiraza mahkemeden ret

İstanbul Bakırköy'de 6 Eylül 2017'de Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra vatandaşların üzerine aracını sürmüştü.

Olaydan sonra gözaltına alınan Göçmen hakkında, “kasten yaralama", “tehdit" ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı.

Göçmen'in yargılandığı davada, 2 müştekiye karşı “basit yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

AVUKAT ANNE OĞLUNU SAVUNDU

Sanığın önceden hakim olan ve oğlunu savunabilmek için avukatlık mesleğine geçiş yapan annesi Avukat Aynur Göçmen ise savunmasında, olay anında oğlunun meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini öne sürerek, tutuksuz yargılama talep etmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti Göçmen'in, tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını gerekçe göstererek, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve tahliyesine karar verdi.

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CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Bu karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ancak savcılığın itirazı, mahkeme tarafından reddedildi.