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Bakırköy’de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy Sahil Yolu Florya istikametine seyir halinde olan tır, üst geçide takılması sonucu devrildi. Kazada tırsürücüsü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

İHA | 03.05.2019 - 04:40..
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Kaza saat 02.30 sularında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’ndeki Atatürk Havalimanı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florya istikametine seyir halinde olan Ömür Umut H., idaresindeki 34 GE 2306 plakalı tır, Yeşilyurt mevkiindeki yüksekliği 4.10 metre olan üst geçide çarptı. Daha sonra sıkışan tır devrildi, sürücü ise yaralandı.

Bakırköy’de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bakırköy’de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bakırköy’de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Bakırköy’de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy’de alt geçide çarpan tır devrildi: 1 yaralı

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