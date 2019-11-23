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Bakırköy'de araç bariyerlerde asılı kaldı

Çarptığı bariyerlerde askıda kalan alkollü sürücü, otomobilden düşme tehlikesine rağmen aracından inmedi.

İHA | 23.11.2019 - 09:38..
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Bakırköy Eski Havaalanı Yolu üzerinde, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp askıda kaldı.

ASKIDA KALAN ARACINDAN İNMEDİ

Kadın sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra askıda kalan aracının alt yola düşme tehlikesine rağmen inmediği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracından inmekte direnen kadın sürücüyü ikna ederek aşağıya indirdi.

Bakırköy'de araç bariyerlerde asılı kaldı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından ikna edilerek aracından indirilen kadın, sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra polis ekipleri kadın sürücüye alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi 5’inci denemede üfleyen kadın sürücünün, 2,13 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakırköy'de araç bariyerlerde asılı kaldı

Bakırköy'de araç bariyerlerde asılı kaldı

Bakırköy'de araç bariyerlerde asılı kaldı

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