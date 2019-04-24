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Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside öldü

Gece saatlerinde bir müşteri, evine gitmek için bindiği takside son nefesini vererek hayatını kaybetti.

DHA | 24.04.2019 - 08:44..
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Olay Bakırköy, Yeşilköy'deki bir taksi durağında gece saatlerinde meydana geldi.

ŞOFÖR HAREKETSİZ OLDUĞUNU GÖRDÜ, DURAĞA GERİ DÖNDÜ

Niyazi D.(53), isimli bir yolcu, evine gitmek için taksi durağından araca bindi. Taksi sürücüsüne Küçükçekmece'deki evine gitmek istediğini belirten Niyazi D.'nin hareketsiz olduğunu gören taksi sürücüsü Hüseyin K., aracı durdurarak uyandırmaya çalıştı. Araçta bulunan yolcunun tepki vermemesi üzerine taksi sürücüsü, durağa geri döndü.

Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside öldü

HER ZAMAN AYNI DURAKTAN BİNİYORDU, TAKSİDE ÖLDÜ

Durakta bekleyen sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.'yi kontrol edince hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Niyazi D.'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca gece saatlerinde bindiği takside hayatını kaybeden Niyazi D.'nin, her zaman bu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside öldü

Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside öldü

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