Bakırköy'de kafeye sığınan kadını canı pahasına korudu

Bakırköy Yeşilköy’de kafeteryada oturan ismi öğrenilmeyen bir kadının yanına, elinde bıçak olan Hakan D. yanaştı.

Önce tehditler savuran saldırgan Hakan D. ardından kadını darbetmeye başladı. Kadın, saldırganın elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER YARDIM EDİN"

Kafenin mutfağına geçerek "Beni öldürecekler yardım edin" diye çığlık atarak mutfakta bekledi. O sırada saldırgan Hakan D. elinde bıçakla mutfağa gitmeye çalışınca iş yeri sahibi Azize Güler ve çalışanlar şahsa engel olmaya çalıştı.

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KAFENİN SAHİBİ KADIN ELİNDEN YARALANDI

İş yeri sahibi ve çalışanlara tehditler savuran saldırgan, güçlükle uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan arbedede Azize Güler elinden bıçakla yaralandı.

"YARDIM EDİN BENİ ÖLDÜRECEKLER, KORUYUN BENİ"

Olay anında yaşananları anlatan Azize Güler, "Olay 16.00 sıralarında oldu. Bir arbede yaşandı ondan sonra bir kadın mutfağıma sığınarak ’Yardım edin beni öldürecekler, koruyun beni’ dedi. Ondan sonra 24-25 yaşlarında bir genç çocuk ’Çekilin lan’ diye bağırarak koşarak mutfağına girdi. Ben de ’Mutfağıma giremesin’ dedim. Elinde bıçak vardı görmedim. ’Mutfağıma giremesin böyle bir hakkın yok’ dedim o da ’ceza evinden yeni çıktım. Ha bir ha iki ha üç hiç fark etmez’ dedi. Bıçağı salladı benim serçe parmağımı denk geldi, 8 dikiş atıldı. Boşluk bölgelerimde de ölümcül yaralarım var. Girseydi ölümcül olacaktı karın boşluğunda iki yara var" dedi.

"BİR KADIN CİNAYETİNE ENGEL OLDUĞUMA İNANIYORUM"

“Ben kadının canını kurtardığıma inanıyorum" diyen Güler, yaptığından da gurur duyduğunu belirterek, "Bir kadın cinayetine engel olduğuma inanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Biz 155 aradık, geldiler aldılar. Ben de hastanedeki tedavimden sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Ben hakkımı sonuna kadar savunacağım, sonuna kadar da arayacağım bu olayın peşini de bırakmayacağım" ifadesini kullandı.