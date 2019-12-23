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Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı saldırı

Okul çıkışı profesyonel dansçı genci bıçaklayan suçluların serbest bırakılması üzerine, hastanede tedavi gören gencin dayısından tepki geldi.

İHA | 23.12.2019 - 16:01..
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İstanbul Bakırköy’de,  profesyonel dansçı olduğu öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Berhan T., cuma günü okul çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle öğrenci B.Ç. ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

Olay sonrası genç çocuğu yaralayan saldırganlar serbest bırakıldı.

ÖNCE DARBEDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI

Yoldan geçen başka öğrenciler Berhan T.’ın yerde kanlar içinde kaldığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Karnından bıçaklanan öğrenci ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı saldırı

''BIÇAKLAYANLARIN SERBEST BIRAKILDIĞI BİZE ULAŞTI''

Tedavisi hastanede devam ederen gencin dayısı bugün olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zafer Aldoğan olayın faillerinin serbest kalmasına tepki göstererek, “Çocuğumuz mağdur oldu. Okul çıkışında 20 - 25 kişilik bıçaklı grup saldırdı. Biz burada mağdur olurken kederimizden nasıl yaparız diye uğraşırken bıçaklayanların serbest bırakıldığı bize ulaştı. Neden böyle bir şey oldu sebep ne söylesinler. Yeğenimin kanaması devam ediyor. Gözetim altında. Bırakıldığını bilmiyoruz. İki okul öğrencileri arasında daha önce tartışma olduğunu biliyoruz. Bizim çocuğumuzda okulu simgeleyen kıyafetleri giydiği için böyle bir şey maruz kalıyor. Sokak kavgası falan böyle bir şeyi yok.” dedi.

Bıçaklanan dansçı gencin yakınlarından tepki

DANS VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Tamalan’ın tedavisi devam ederken yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Profesyonel olarak dansçılık yaptığı söylenilen gencin görüntülerinde dans ettiği ve mutlu olduğu görülüyor.

Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı saldırı

Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı saldırı


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