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Bakırköy'de lise öğrencisini bıçaklayan kişi yeniden tutuklandı

Bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, yeniden tutuklandı.

İHA | 24.12.2019 - 18:29..
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Bakırköy'de lise öğrencisini bıçaklayan kişi yeniden tutuklandı

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin, tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.

Bakırköy'de lise öğrencisini bıçaklayan kişi yeniden tutuklandı

EV HAPSİ VERİLEREK SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy'de lise öğrencisini bıçaklayan kişi yeniden tutuklandı

İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANDI

Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alınan B.Ç, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Ç, tutuklanması istemiyle nöbetçe hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli B.Ç, ''kasten öldürmeye teşebbüs etme'' suçundan tutuklandı.

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