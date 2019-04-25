Kaza, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Bahçelievler istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki Mustafa Yılmaz idaresinde olan 33 VF 886 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Atahan Duru isimli 16 yaşındaki öğrenciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve Atahan Duru yere düşerken, motosiklet ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileriye savruldu.

YAYANIN AYAĞI KIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alışveriş merkezinde bulunan gençler, arkadaşlarının yerde yattığını görünce kazanın olduğu yere hızlıca geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Atahan Duru isimli gencin sol bacağında kırık olduğunu tespit etti.

Bakırköy’de motosiklet yayaya çarptı ViDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sol bacağında kırık olduğu öğrenilen genç, ambulansa alınarak tedavi için Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı.



