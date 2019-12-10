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Bakırköy'de öğrencileri darbeden polise hapis cezası

Restoranda öğrencileri soyup ardından paralarını alan polis memuruna, 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

DHA | 10.12.2019 - 11:45..
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İstanbul Bakırköy'de, 18 Kasım 2018 tarihinde bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darbedip bir gencin de parasını aldığı iddiasıyla yargılanan polis memuru C.D.A.'nın, yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, tutuksuz sanık C.D.A. ve taraf avukatları katıldı.

''BANA İFTİRA ATTILAR''

Mahkeme, polis memuru C.D.A.’ya son sözünü sorduğunda sanık, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Polislik mesleğine ait usul ve kuralları uygularken olay akşamı hata yaptığımı kabul ediyorum. Müştekiler kendi haksızlıklarını örtmek adına bana iftira attılar. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Bakırköy'de öğrencileri darbeden polise hapis cezası ViDEO

12 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa K.K.A.’ya karşı işlediği "Yağma" ve "Hürriyeti Tahdit" suçlarından toplam 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın, E.C.B.’ye karşı işlediği "Hürriyeti Tahdit" suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın T.T.B.’ye karşı işlediği "Hürriyeti Tahdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, bu suç için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık polis memurunun, toplamda 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldığı belirtildi.

4 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Şikayetçi T.T.B.’nin sanık hakkında "Basit yaralama" ve diğer şikayetçi K.K.A.’nın "Huzur ve sükununu bozma" suçlarından vazgeçmesi üzerine, sanığın bu suçlardan beraat edildiği öğrenildi.

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