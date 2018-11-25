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Bakırköy'de otomobil bahçeye uçtu

İstanbul Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince apartmanın bariyerlerinin üzerinden bahçe katına düştü.

DHA | 25.11.2018 - 19:38..
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Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında Gazi Erenos Caddesinden seyir halinde ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, Feneryolu Caddesine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca çarptı, ardından bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden düşerek bahçe katında bulunan duvara çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza'dan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bakıköy'de bulunan özel bir hastaneye götürüldü.  Burada yapılan müdahalenin ardından kazayı yara almadan atlatan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bakırköy'de otomobil bahçeye uçtu

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