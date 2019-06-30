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Bakırköy’de saçını yaptıran kadın kaçtı

Girdiği kuaförde saçını yaptırdıktan sonra çocuğunu bahane ederek ücret ödemeden dükkandan çıkan kadın, kayıplara karıştı.

İHA | 30.06.2019 - 10:31..
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Bakırköy’de kadın kuaförlerinin başı, seri dolandırıcı bir kadın ile dertte.

Özellikle saç kaynağının yapıldığı kuaförleri seçen bir kadın, saç kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala çocuğunu bahane ederek, dükkandan çıkıp geri döneceğini söyleyerek kaçıp gidiyor.

Dolandırıcı kadının son kurbanı da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Yücetarla Caddesi’nde bulunan bir kuaför ve saç kaynak merkezi oldu.

ÖNCE İKNA EDİYOR, SONRA BİR BAHANEYLE ÇIKIP GİDİYOR

Saçlarında bulunan kaynağı değiştirmek istediğini söyleyen kadın, ilk olarak sürekli konuşup kuaförün güvenini kazandı. Kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala, kuaför dükkanının tam karşısında bulunan markete gidip çocuğu için et alacağını ve geri gelip kuaför dükkanında bulunan buzdolabına koyacağını söyleyen kadın, markete girip çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Bakırköy’de saçını yaptıran kadın kaçtı

Bakırköy’de saçını yaptıran kadın kaçtı ViDEO


"ÇOCUĞUMA ET ALACAĞIM DEDİ GİTTİ, YAPTIRDIĞI İŞLEM 2 BİN LİRA"

Dolandırıcı mağduru olan Kuaför Serhat Terzi de yaşananları anlattı. Kuaförlük işinde dolandırıcıların çok sık görüldüğünü ifade eden Serhat Terzi, “Bayan, kaynak yaptırmak istedi. Kaynağını taktım, az bir işlem kaldı. Çocuğuma et alacağım diye karşımızdaki markete gidip marketten kaçtı. Oradaki güvenlik kameralarını izledim ve kaçtığını gördüm. Maliyeti 2 bin lira tutarında. İlk anda şüphelendim, bir kere daha başıma böyle bir olay geldi. Ama o kadar güven verdi ki konuşmalarıyla. 2 hafta önce de Bakırköy’de bir arkadaşımı dolandırmış. 2 buçuk bin lira civarında. Aynı bayan aynı yöntemle. 'Eşim geldi aşağı inmem gerekiyor çocuğumu alacağım' demiş. Aşağı iniyor ve sonra yukarı çıkmıyor, kaçıyor gidiyor.” dedi.

Bakırköy’de saçını yaptıran kadın kaçtı

"İNANILMAZ PROFESYONELLER"

Serhat Terzi, dikkatli olmaları konusunda meslektaşlarına çağrı da yaptı. "Buradan tüm kuaför arkadaşlarıma sesleniyorum, çok dikkatli olsunlar. İnanılmaz profesyoneller. Mesela çantasını bırakmış giderken çantanın içi bomboş.”

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