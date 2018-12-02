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Bakırköy'de şüpheli paket alarmı

İstanbul Bakırköy'de, İncirli Metro Durağı'nın bulunduğu sokağa bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi.

DHA | 02.12.2018 - 03:00..
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Osmaniye Mahallesinde gece saat 21:00 sıralarında, İncirli Metro Durağı'nın bulunduğu Olgunlar Sokak üzerindeki vatandaşlar şüpheli gördükleri kutuyu polise ihbar etti.

Bakırköy'de şüpheli paket alarmı

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki yönüne şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı. Güvenliği sağlayan polis ekipleri olay yerine bomba uzmanı polisleri çağırdı. İhbar üzerine gelen bomba uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi.

Bakırköy'de şüpheli paket alarmı

PAKETTEN JENERATÖR ÇIKTI

Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun anlaşılması üzerine polis ekipleri tarafından kapatılan sokak yay ve araç geçişine açıldı. Kutu içerisinden çıkan jeneratör cihazı ise polis merkezine götürüldü.

Bakırköy'de şüpheli paket alarmı

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