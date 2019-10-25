Bakırköy'de tır üst geçide çarparak devrildi

Saat 01:30 sıralarında Bakırköy sahil yolu Eski Havaalanı caddesi üzerinde, Rahmi Yılmaz yönetimindeki tırla sahil yolu üzerinde seyir halindeydi.

Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi VİDEO

YÜKSEKLİĞİ AYARLAYAMADI

Rahmi Yılmaz, üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayınca üst geçide çarptı. Çarpma sonrası tır yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından camı kırılarak araçtan çıkartılan tır sürücüsü Rahmi Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Rahmi Yılmaz, sağlık ekiplerinin ambulans içerisindeki ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Üst geçide çarparak yola devrilen tır nedeniyle sahil Avcılar istikameti trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet vincin olay yerine gelmesinin ardından polis ekipleri yola dubalar koyarak önlem aldı. Yola devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol yaklaşık 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.